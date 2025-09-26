CHP çöp dağının altında kaldı

İzmir’de belediyenin görev alanındaki çöp krizi bir türlü aşılamıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kentte çöp depolama alanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 gün önce kapatıldığını, 2 gün önce tekrar açıldığını iddia etti. Olayın Zeybek’in anlattığı gibi olmadığı ortaya çıktı.

2023 yılında Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinleri ve muhtarın girişimiyle, Çiğli Harmandalı Katı Atık Tesisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme, tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Nisan 2024’te yine faaliyetlerin durdurulmasına hükmetti. Büyükşehir belediyesinin itirazı üzerine dosya bu kez Danıştay’a taşındı. Danıştay 4’üncü Dairesi, 5 Mayıs 2025’te İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını onadı ve tesis bu kararın ardından yeniden kapatıldı. Tüm bunlara rağmen kentteki çöp sorununu bakanlığa bağlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, partisini çöp dağlarının altında bıraktı.





CHP’Lİ BAŞKAN PARTİSİNİ YALANLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöp toplama alanını kendilerinin kapatmadığını, mahkeme kararıyla kapatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da “Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir’in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tugay’dan açıklama geldi. Zeybek'in yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Tugay, gerçeği şu sözlerle duyurdu: “Harmandalı çöp depolama alanını kullanıma bakanlık kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Yeniden açılma sürecinde bakanlık bizi zorlayan bir süreç yürüttü ama bir yol açtı. Bu süreci özellikle AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan yakından takip etti. Onların sürece

katkıları olmuştur.”





Belediye bahane üretiyor

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, Yeni Şafak’a değerlendirmede bulundu. Çöp ve moloz toplamanın ilçe belediyelerinin, ayrıştırma, taşınma, bertaraf ve tesis kurmanın ise büyükşehir belediyesinin görevi olduğunu söyleyen Kişili, “Kanun açık, hiçbir belediyenin bahane üretmeye hakkı yok. CHP’li belediyeler parti içi kongrelere harcadıkları zamanı İzmir’in sorunlarını çözmeye ayırmalı” dedi. Çöp toplama alanı için mahalle sakinleriyle birlikte suç duyurusunda bulunan Muhtar Sevcan Yelmaz da Cemil Tugay’ın kendileriyle görüşmediğini savundu: “Burada bir tesis yok, vahşi depolama var. Çöpler yığılıp üstü toprakla kapatılıyor. Bu çöpler yerleşim yerlerinin 100-200 metre ilerisinde. Havaya, suya zararı olduğu gibi kötü koku da yayıyor. Görüşmek için Cemil Tugay’dan defalarca randevu talep ettik, ancak alamadık. Bizimle görüşmedi.”



