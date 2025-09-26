Sahte diplomayı kabul mü etti

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş nedeniyle iptal edilen diplomasını 'zaman aşımı' üzerinden savunmaya çalıştı. Özel, bir TV kanalındaki röportajında, "Zaman aşımı var, 30 yıl geçmiş. İmamoğlu, 30 yıl önce işlediği cinayetten sorumlu tutulamaz" dedi.
CHP Genel Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçiş nedeniyle iptal edilen diplomasını savundu. TELE1 yayınında İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü adeta itiraf eden Özel, zaman aşımına sığındı. Özel “Bundan 30 sene önce İstanbul Üniversitesi’nde birini öldürdüm, şu ağacın dibine gömdüm dese, o ağacın dibini kazsalar, ölen kişinin kemiklerini bulsalar, İmamoğlu’nu gözaltına alamazlar. Çünkü zaman aşımı var, 30 yıl geçmiş. 30 yıl önce işlediği cinayetten mesul değil şu anda” dedi. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığında engel çıkarsa o zaman İmamoğlu'nun da kendisinin de partisinin de yeni bir adayı olacağını ve hep beraber arkasına geçeceklerini ifade etti. CHP ile ilgili gündemdeki konuları da değerlendiren Özel, özetle şunları kaydetti:
- GÜRSEL TEKİN’İ BİNAYA SOKMAYIZ- (İstanbul Kongresi) “YSK doğru karar verdi ve görevini yaptı. Özgür Çelik'in mazbatası cuma akşamı ya da pazartesi sabah verilir. Mazbata alındıktan, ben orayı tekrar İl Başkanlığı olarak atadıktan sonra artık oraya partimizden atılmış insanları öyle özel bir randevu gerekçesi olmadan sokmayız.”
- BÜYÜK KURULTAY KASIMDA- “İlçe kongrelerimiz bu hafta sonu bitiyor. İl kongremiz yapılacak, o süreç bitecek. Türkiye'de de bütün iller bitiyor. Kasım ayı içinde de Ankara'da büyük kurultayımız yapılacak. Bu takvimlerin tamamı YSK güvencesindedir. O kurultayımızın yapılmasıyla birlikte bu 2 yıl öncesine ilişkin birçok abuk sabuk dava hepsi konusuz kalacak.”
- KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİDE ETKİSİ YOK- “Benim işim Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiaları konuşmak değil. Öyle Kemal Bey partinin içinde ayrı bir grupla eski yönetim olarak falan CHP'de böyle bir şey yok. CHP'nin Genel Başkanı'nı önceki Genel Başkan'la sürtüştürmenin, bir tartışma halinde tutmanın bu partiye hiçbir faydası yok çünkü biz artık biz değiliz.”