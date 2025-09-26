Sahte diplomayı kabul mü etti

KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİDE ETKİSİ YOK

- “Benim işim Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiaları konuşmak değil. Öyle Kemal Bey partinin içinde ayrı bir grupla eski yönetim olarak falan CHP'de böyle bir şey yok. CHP'nin Genel Başkanı'nı önceki Genel Başkan'la sürtüştürmenin, bir tartışma halinde tutmanın bu partiye hiçbir faydası yok çünkü biz artık biz değiliz.”