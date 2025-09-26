Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahte diplomayı kabul mü etti

Sahte diplomayı kabul mü etti

04:0026/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş nedeniyle iptal edilen diplomasını 'zaman aşımı' üzerinden savunmaya çalıştı. Özel, bir TV kanalındaki röportajında, "Zaman aşımı var, 30 yıl geçmiş. İmamoğlu, 30 yıl önce işlediği cinayetten sorumlu tutulamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçiş nedeniyle iptal edilen diplomasını savundu. TELE1 yayınında İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlüğü adeta itiraf eden Özel, zaman aşımına sığındı. Özel “Bundan 30 sene önce İstanbul Üniversitesi’nde birini öldürdüm, şu ağacın dibine gömdüm dese, o ağacın dibini kazsalar, ölen kişinin kemiklerini bulsalar, İmamoğlu’nu gözaltına alamazlar. Çünkü zaman aşımı var, 30 yıl geçmiş. 30 yıl önce işlediği cinayetten mesul değil şu anda” dedi. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığında engel çıkarsa o zaman İmamoğlu'nun da kendisinin de partisinin de yeni bir adayı olacağını ve hep beraber arkasına geçeceklerini ifade etti. CHP ile ilgili gündemdeki konuları da değerlendiren Özel, özetle şunları kaydetti:

  • GÜRSEL TEKİN’İ BİNAYA SOKMAYIZ
    - (İstanbul Kongresi) “YSK doğru karar verdi ve görevini yaptı. Özgür Çelik'in mazbatası cuma akşamı ya da pazartesi sabah verilir. Mazbata alındıktan, ben orayı tekrar İl Başkanlığı olarak atadıktan sonra artık oraya partimizden atılmış insanları öyle özel bir randevu gerekçesi olmadan sokmayız.”
  • BÜYÜK KURULTAY KASIMDA
    - “İlçe kongrelerimiz bu hafta sonu bitiyor. İl kongremiz yapılacak, o süreç bitecek. Türkiye'de de bütün iller bitiyor. Kasım ayı içinde de Ankara'da büyük kurultayımız yapılacak. Bu takvimlerin tamamı YSK güvencesindedir. O kurultayımızın yapılmasıyla birlikte bu 2 yıl öncesine ilişkin birçok abuk sabuk dava hepsi konusuz kalacak.”
  • KILIÇDAROĞLU’NUN PARTİDE ETKİSİ YOK
    - “Benim işim Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiaları konuşmak değil. Öyle Kemal Bey partinin içinde ayrı bir grupla eski yönetim olarak falan CHP'de böyle bir şey yok. CHP'nin Genel Başkanı'nı önceki Genel Başkan'la sürtüştürmenin, bir tartışma halinde tutmanın bu partiye hiçbir faydası yok çünkü biz artık biz değiliz.”

#CHP
#Özgür Özel
#diploma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri