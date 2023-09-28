CHP'li Şişli Belediyesinin altyapısını yeni bitirdiği yol çöktü: Binaları su bastı elektrik ve doğal gaz hattı kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e tepkisinin sorulması üzerine, "Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda." ifadelerini kullandı. İttifak sorusu üzerine de konuşan İmamoğlu, "Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak" diye cevap verdi.