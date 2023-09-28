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CHP'li Şişli Belediyesinin altyapısını yeni bitirdiği yol çöktü: Binaları su bastı elektrik ve doğal gaz hattı kesildi

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Şişli ilçesinde yer alan Fulya Mahallesinde yol çöktü. Muhtar Bülent Özen, CHP yönetimindeki Şişli Belediyesi tarafından altyapısı birkaç gün önce tamamlanan yolu görüntüleyip, "Evlerimizin alt katlarını olduğu gibi su bastı. Bu yolun altında doğal gaz, elektrik ve fiber kablolar da var. Onlar da zarar gördü, elektrikler yanmıyor." diye konuştu. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ise bir hafta önce ilçedeki altyapı çalışmalarına ilişkin, "Şişli'ye çok özendik" paylaşımını yapmıştı.

Hüseyin Berk
23:15 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şişli Belediyesinin altyapısını yeni tamamladığı yol çöktü.

Şişli Belediyesinin altyapısını yeni tamamladığı yol çöktü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kısa süreli yağış sonrasında Şişli ilçesinde yer alan Fulya Mahallesinde altyapısı yeni tamamlanan ve kısa bir süre önce asfaltlanan yol çöktü.



CHP'li belediye yolu yeni tamamlamıştı: Binaları su bastı elektrik ve doğal gaz hattı kesildi

Muhtar Bülent Özen, CHP yönetimindeki belediye tarafından birkaç gün önce tamamlanan yolu görüntüleyip,
"Evlerimizin alt katlarını olduğu gibi su bastı. Bu yolun altında doğal gaz, elektrik ve fiber kablolar da var. Onlar da zarar gördü, elektrikler yanmıyor."
diye konuştu.

"Alt katlar olduğu gibi su dolu"

Bir iş yerini görüntüleyen Özen,
"Alt katlar olduğu gibi su dolu. Buranın bir alt katı daha var, olduğu gibi su dolu. Allah kolaylık versin. Büyük bir afet atlatmış gibi, görüyorsunuz çukurun derinliğini"
dedi.

İmamoğlu reklamını yapmıştı: Şişli'ye çok özendik

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ise 20 Eylül'de ilçedeki altyapı çalışmalarına ilişkin,
"Şişli'ye çok özendik. Altyapı çalışmalarıyla su baskınları son buldu."
paylaşımını yapmıştı.

İmamoğlu kameralar önünde azarladığı CHP ilçe başkanı ile ilgili konuştu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor
İmamoğlu kameralar önünde azarladığı CHP ilçe başkanı ile ilgili konuştu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e tepkisinin sorulması üzerine, "Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda." ifadelerini kullandı. İttifak sorusu üzerine de konuşan İmamoğlu, "Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak" diye cevap verdi.



#İstanbul
#Şişli
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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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