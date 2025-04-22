CHP'nin adayı artık benim

Lisans diploması usulsüz alındığı için iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması, CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı hesaplarını değiştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı için “İki forvetim var” dediği isimlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partinin Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ön seçime erken bulduğunu belirterek katılmamıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla adaylığını askıya alan Yavaş’ın, adaylık isteğinden vazgeçmediği öğrenildi. Artık sahaya ineceğine dönük sinyaller veren Yavaş’ın, yakın çevresine “CHP’nin adayı olarak artık ben varım” demeye başladığı öğrenildi. Yavaş’ın bundan sonraki süreçte “Adayım” demeden aday gibi çalışacağı ve “İYİ Parti’nin adayı” izlenimini soğutacağı belirtiliyor. CHP’nin adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine girmek isteyen Yavaş, bu olmazsa İYİ Parti ve sağ blok adaylığını düşünecek.