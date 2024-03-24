CHP'nin kaleleri çöküyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''200 bin katılım var. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek'' açıklamasında bulundu. 'CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var' diyen Erdoğan, ''Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor'' dedi. CHP'de para kuleleri soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ''İzahını doğru dürüst yapamadılar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü, böylesini ilk kez görüyor'' ifadelerini kullandı.