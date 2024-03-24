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CHP'nin kaleleri çöküyor mu?

CHP kulislerinde Trakya’nın kaybedildiği yorumları yapılmaya başlandı. Belediyeleri yıllardır CHP’nin elinde olan dört şehirde yapılan anketlerde oy düşüşü gözlendi. Genel Merkez’den bölge milletvekili ve adaylarına “Yeteri kadar çalışmıyorsunuz” mesajı gönderildi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:17 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aday tartışmaları nedeniyle yerel seçimler için adaylarını geç açıklayan CHP'de anket sonuçları gelmeye başladı. Genel Merkez’e gelen anketlere göre CHP'nin oy deposu Trakya'da oylar eridi. CHP'yi 2004 yılından beri yönettiği Edirne, 2009'dan beri yönettiği Tekirdağ'ı, 2004 yılından beri yönettiği Kırklareli'ni, 1989'dan beri yönettiği Çankkale'yi kaybetme korkusu sardı. Kulislerde CHP’nin kalesi olarak bilinen bu illerde seçimin kaybedildiği değerlendirmesi yapılıyor. Genel merkez tarafından bölge milletvekilleri ve adaylara 'yeteri kadar çalışmıyorsunuz 'mesajı gönderildi

34 YILDIR CHP’DE

CHP oy depolarında biri olan Çanakkale'de 34 yıldır belediye başkanlığı yapan mevcut başkan Ülgür Gökhan'ı yeniden aday göstermedi. Gökhan yerine önceki dönem Genel Başkan Yardımcılığı yapan Muharrem Erkek'i aday gösterdi. Erkek sahada karşılık bulmazken, vatandaşın alt yapı yetersizliği ve yeterli hizmet alamadığı gerekçesiyle CHP'ye oy verme eğiliminde olmadığı tespit edildi.

CHP’DEN HİZMET ALAMADIK

2009 yılında AK Parti’den aldığı CHP’nin 15 yıldır yönettiği Tekirdağ ilinde ise CHP’deki değişim sahaya yansımadı. Anketlerde 'Neden Tekirdağ’da CHP’ye oy vermiyorsunuz?’' sorusuna CHP’nin önceki dönem Tekirdağ’da yeteri kadar hizmet veremedeği yanıtı verildiği belirlendi. 4 dönem önce MHP'de alınan Kırklareli'nde ise belediye başkanlığı koltuğu sallantıda. CHP’nin Kırklareli’nde yanlış aday tercihi yaptığı kaydediliyor. Edirne’de ise CHP’nin adayı Filiz Gencan Akın'ın CHP’nin bir önceki seçimde aldığı oy oranın altında kaldığı kaydediliyor. Bunun nedeni olarak ise CHP’nin Edirne’de aday dayatması gösteriliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''200 bin katılım var. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek'' açıklamasında bulundu. 'CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var' diyen Erdoğan, ''Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor'' dedi. CHP'de para kuleleri soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ''İzahını doğru dürüst yapamadılar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü, böylesini ilk kez görüyor'' ifadelerini kullandı.


#siyaset
#Yerel Seçim
#CHP
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