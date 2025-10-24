CHP'nin kurultay davasında 'ret' kararı çıktı

Dava süreciyle ilgili üç olasılık konuşuluyordu. Mahkeme davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddedebilir, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyebilir ya da “mutlak butlan” kararı verirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden CHP’nin başına geçmesinin önü açılabilirdi.