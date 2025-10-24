Yeni Şafak
CHP'nin kurultay davasında 'ret' kararı çıktı

Lokman Özdemir
10:06 24/10/2025, Friday
Özgür Özel, şaibeli kurultayda Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan olmuştu.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4–5 Kasım 2023'te yapılan
38. Olağan Kurultayı
'na ilişkin açılan iptal davası bugün görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi
'nde görülen ve "mutlak butlan" talebi içeren davada, kritik duruşma sonuçlandı.

Reddedildi


CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi.

Olası senaryolar nelerdi?


Dava süreciyle ilgili üç olasılık konuşuluyordu. Mahkeme davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddedebilir, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyebilir ya da “mutlak butlan” kararı verirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden CHP’nin başına geçmesinin önü açılabilirdi.


Lütfü Savaş’tan yeni hamle


CHP’de bir başka gelişme de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan geldi. Savaş, partinin olağan il kongrelerinin de iptali için mahkemeye başvurdu.


