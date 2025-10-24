CHP'nin kurultay davasında 'ret' kararı çıktı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi.
Reddedildi
Olası senaryolar nelerdi?
Dava süreciyle ilgili üç olasılık konuşuluyordu. Mahkeme davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddedebilir, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyebilir ya da “mutlak butlan” kararı verirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden CHP’nin başına geçmesinin önü açılabilirdi.
Lütfü Savaş’tan yeni hamle
CHP’de bir başka gelişme de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan geldi. Savaş, partinin olağan il kongrelerinin de iptali için mahkemeye başvurdu.