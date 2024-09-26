CHP'nin 'New York' çelişkisi: Özel'in Türkevi övgüsü Kılıçdaroğlu'nun kara propagandasını akıllara getirdi

Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı.