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CHP'nin 'New York' çelişkisi: Özel'in Türkevi övgüsü Kılıçdaroğlu'nun kara propagandasını akıllara getirdi

CHP'nin 'New York' çelişkisi: Özel'in Türkevi övgüsü Kılıçdaroğlu'nun kara propagandasını akıllara getirdi

22:3226/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD'de bulunan CHP lideri Özgür Özel, Türkevi'ni ziyaret etti.
ABD'de bulunan CHP lideri Özgür Özel, Türkevi'ni ziyaret etti.

ABD'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta bulunan Türkevi'ni ziyaret etti. Özel burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lobi faaliyetleri için büyük önem arz eden Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullandı. Özel'in bu sözleri, iki yıl önce Türkiye'nin bu faaliyetlerini 'kara para aklama' olarak niteleyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli propagandasını akıllara getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin ABD'de lobi faaliyetlerini yürüttüğü simge binası Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullandı.

Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta, CHP yandaşı medya tarafından asılsız iftiralarla algı operasyonlarının hedefi haline getirilen
Türkevi
'ni ziyaret etti.
Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkevi binası hakkında "
hepimiz için bir gurur kaynağı
" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi'nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira

Özel'in bu çıkışı ise akıllara CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl ABD'de çektiği videoyu akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, Manhattan'dan bulunan TURKEN Vakfı'nın yaptırdığı yurt binasının önünde çektiği videoda, "
Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı.
" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bu faaliyetlerini 'kara para aklama' olarak nitelendirerek kirli bir algı operasyonuna girişmişti.

Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına TURKEN Vakfı'ndan cevap

CHP eski liderinin söz konusu iftiralarına TURKEN Vakfı da yaptığı açıklama ile cevap vermişti.

Vakıftan yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, "Amerika'da paravan vakıf kurdular" iddiasının yalan olduğu belirtilerek, TURKEN Vakfı'nın, 2014'de Amerikan yasalarına ve mevzuatlarına göre kurulmuş bir vakıf olduğu hatırlatılmıştı.

Açıklamada ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun, "TURKEN Vakfının Başkanı Amerikan vatandaşı" ve "Amerikan vatandaşına para gönderiyorlar" iddiasına ilişkin, Vakfın Başkanının Behram Turan olduğu hatırlatılarak, "Behram Bey, yaklaşık 30 yıldır Amerika'da yaşayan bir Türk müteşebbistir. Hem Türk vatandaşı hem de Amerikan vatandaşıdır. Ayrıca Amerika'daki bir vakfın, başkanının Amerikan vatandaşı olması kadar doğal bir durum yoktur. Şahsa veya TURKEN Başkanına gönderilen bir para yoktur. Her hesap uzmanı bilir ki kurumsal ödemeler kurumların hesabına yapılır. Gönderdiğimiz tüm paralar TURKEN'in Amerika'daki resmi hesabına gönderilmiştir." cevabı da verilmişti.

Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun iftirasından yüz buldu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik kirli iftirada bulunmasının ardından CHP eski liderine seçimlerde destek vereceğini açıklayan PKK da harekete geçmişti.

Teröristbaşı Öcalan'ın görüntülerinin ve PKK terör örgütü flamasının gösterildiği bir kamyon New York'ta Türkevi'nin önünde park ederek terör propagandasına imza atmıştı.



#Türkevi
#Özgür Özel
#New York
#Kemal Kılıçdaroğlu

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