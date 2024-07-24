MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP'nin şifreleri, PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır” dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, iç ve dış gündem konularına ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne değerlendirmeler yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkanlık seçiminden çekilmesinin bölgesel ve küresel zeminde etkisinin olacağını söyleyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarını devirme planı yapanların kendilerinin tasfiye olduğunu ifade etti.

BÖLÜCÜLÜĞÜN KÖKÜ KAZINACAK

ABD'nin tazyikiyle Türkiye'nin güney sınırları boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, yol haritası ve ana güzergahının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edildiğini belirten Bahçeli, "Açılan kilidin kapatılmasıyla mücavir bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır. Sürekli operasyon stratejisi Allah'ın izniyle başarıya ulaşacak, terörün ve bölücülüğün kökü kazınacaktır. Buna rağmen Mersin'de halay çekip İmralı canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkıyası ile Diyarbakır'ın sözde Kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler, şımarıklıklarının ağır sonuçlarına katlanacaklardır” diye konuştu.

DEM’İN KULLANIMINDA

“Türkiye'nin bölünmesi hususunda kapalı devre iş birliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır” ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti: “Tam da bugünlerde, CHP Genel Başkanı'nın, ‘Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa, onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’ açıklaması, yakından tanıdığımız bir bölücü ağzıdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmektedir. DEM'lenen CHP milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. Terörist Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin, profili çeşitlenen Sorosçu Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanların ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzu muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. CHP'nin şifreleri, PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.”

Biden’ın gidişi müjdedir

Bahçeli, toplantının ardından bir gazetecinin “ABD seçimleri nasıl sonuçlanırsa Türkiye-ABD ilişkileri daha sağlıklı hale gelir?” sorusuna, “Biden'ın gidişi bir müjdedir, Netanyahu'nun da gidişi ikinci müjde olacaktır” yanıtını verdi. TBMM'de komisyonda görüşmeleri devam eden sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Bahçeli, “Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır, hiç kimse merak etmesin. Köpeklere dost olanlar, köpekleri dost zannedenler sokaklara dökülerek, köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar çünkü Cenab-ı Allah'ın bir yaratığıdır” dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarıyla ilgili açıklamasını anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti: “Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı'nın, 50'nci yıl kutlamalarını karalamak için 'Kıbrıslı Türklerin utanç şenlikleri' iftirası atması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığından rahatsızlığını telaffuz etmesi kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 50. yıl kutlamalarına 'utanç şenlikleri' demek bir müstevlinin hezeyanı, bir utanmazın hesap hatasıdır.”







