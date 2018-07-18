Gündem Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darp etti
ŞANLIURFA

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktora saldırdı

Çocuğunun ateşi düşmeyince doktoru darp etti

Şanlıurfa’da görevi başındayken hasta yakını tarafından kafasına fayansla vurulan doktor yoğun bakımda. Durumu ağır olan doktorun hayati tehlikesi devam ederken saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Doktoru darp haberi bu kez Şanlıurfa'dan geldi. Dün gece saat 22.30 sıralarında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde yaşanan olayda bir doktor ağır şekilde yaralandı.

İddiaya göre, Abdulkadir K. isimli şahıs, yüksek ateş şikayetiyle çocuğunu acil servise götürdü. Sağlık çalışanları, çocuğun ateşini düşürmek için müdahale etti.

  • Doktorların çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden Abdulkadir B. ile Dr. Bahattin Ahmet Yalçın arasında tartışma yaşandı. Bu sırada eline fayans alan Abdulkadir K., keskin ucuyla doktorun başına vurdu. Kafası yarılan doktor ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Durumu ağır olan doktorun hayati tehlikesi devam ederken saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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