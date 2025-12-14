Çocuklar ilk kelimelerini artık ekrandan duyuyor

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (Dünya ÇAKOP) tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu, “Yapay Zekâ Çağında Aile: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Dijital dönüşümün aile yapısı üzerindeki etkilerinin ele alındığı sempozyum, 65 sivil toplum kuruluşu, 42 bilim kurulu üyesi, 8 paydaş üniversite ve Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Akademi, kamu ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren sempozyuma Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da katıldı.

Ömer Fatih Sayan, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, düşünce ve ilişki biçimlerini etkileyen bir dönüşüm aracı haline geldiğini belirterek “Dünya genelinde 1,8 milyar insan yapay zeka araçlarını kullanmaktadır. Bugün bir çocuk ilk kelimelerini çoğu zaman ekrandan duymaktadır. Oyun arkadaşları algoritmalar, sorularına cevap verenler sohbet robotlarıdır. Bugün aynı evde, aynı masada oturan bireylerin farklı ekranlara baktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu sessizlik, dijital yalnızlığın sesidir. Biz teknolojiyi reddetmek için değil, insanı ve aileyi güçlendiren bir bilince dönüştürmek için buradayız. Çünkü mesele teknoloji değil; onu hangi değerlerle yönettiğimizdir” dedi. Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk ise çocukları ve gençleri küresel dijital tehditlerden korumayı hedeflediklerini belirterek, teknolojiye karşı olmadıklarını, ancak çocukların dijital çağda aileleri tarafından korunması gerektiğini vurguladı.