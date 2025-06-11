Çocukların yeni tuvalet kabusu

Özellikle okul öncesi çocukların bu tür içeriklerden daha kolay etkilendiğini belirten Zeynep Kayhan, “Çocukların ne izlediğine dikkat etmek çok önemli. Popüler içerikler her zaman zararsız değildir. Eğer çocuğunuz ‘Skibidi Toilet’ gibi bir içeriğe maruz kaldıysa ve tuvalete gitmekte zorlanıyorsa, evde bu içeriğin bir kurgu olduğunu anlatmak faydalı olabilir. Korkulan figürün resmi çizilip yırtılması veya karalanması gibi terapötik aktiviteler de rahatlatıcı olabilir. Ancak korku uzun süre devam eder ve çocuğun günlük işlevselliğini etkilerse mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Aileler çocukların izledikleri içeriklere karşı bilinçli ve dikkatli olmalı” dedi.