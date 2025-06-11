Çocukların yeni tuvalet kabusu

Korkunç kafaların tuvaletten fırladığı 'Skibidi Toilet' adlı animasyon serisi, eğlenceli şarkılarla özellikle alfa kuşağının ilgisini çekiyor. Ancak ailelerin bu yüzden danışmanlık almak zorunda kaldığını söyleyen Psikolog Zeynep Kayhan, "Diziyi izleyen çocuklarda takıntılı davranışlar, tuvalet korkusu gibi durumlar yaşanıyor" dedi.
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve özellikle YouTube üzerinden çocuklara ulaşan “Skibidi Toilet” adlı animasyon serisi, çocukların psikolojisini tehdit ediyor. İlk başta eğlenceli gibi görünen bu içerik, bazı çocuklarda tuvalet korkusu, takıntılı davranışlar ve agresif tutumlara yol açabiliyor. Uzmanlar, aileleri bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Kafa figürlerinin tuvaletten fırladığı, göz alıcı grafiklerle sunulan bu seride, insan başlı tuvaletler ve onları durdurmaya çalışan karakterler yer alıyor. YouTuber ve animatör Alexey Gerasimov tarafından ilk kesiti 7 Şubat 2023’te yayınlanan içerik, gördüğü yoğun ilgiyle birlikte seriye dönüştü. Özellikle Alfa kuşağının dikkatini çeken bu içerik, hızlı sahne geçişleri, yüksek ses efektleri ve tekrar eden müzikleriyle çocukları kolayca etkisi altına alıyor.
BAŞVURAN AİLE SAYISI ARTTI
Çocuk Psikoloğu Zeynep Kayhan, bu içerik nedeniyle ailelerin danışmanlık almak zorunda kaldığını belirterek, “Tuvalet, çocukların en mahrem ve özel alanlarından biridir. İçerikte aniden ortaya çıkan kafa figürleri, bu mahremiyet kaygısını artırabilir ve çocuklarda tuvalete gitme korkusu oluşturabilir. Ayrıca içerikte bulunan şiddet öğeleri, bazı çocuklarda agresif davranışları tetikleyebilir” dedi.
ŞARKI VE IŞIKLARLA İLGİ ÇEKİYORLAR
“Alfa kuşağı çocukları için bu tarz ışıklı, hareketli ve sıra dışı imgeler çok dikkat çekici oluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu popülerliğin çocuklarda takıntı ve korku yaratabilme ihtimali” diyen Kayhan, “Son dönemde ‘Skibidi Toilet Sendromu’ terimi sıkça duyuluyor. Bu, diziyi izleyen çocuklarda görülen takıntılı davranışları veya tuvalete gitmekten korkma gibi durumları ifade ediyor. Klinik deneyimlerimde de bu tür vakalara sıkça rastlıyorum” şeklinde konuştu.
Kurgu olduğunu anlatın
- Özellikle okul öncesi çocukların bu tür içeriklerden daha kolay etkilendiğini belirten Zeynep Kayhan, “Çocukların ne izlediğine dikkat etmek çok önemli. Popüler içerikler her zaman zararsız değildir. Eğer çocuğunuz ‘Skibidi Toilet’ gibi bir içeriğe maruz kaldıysa ve tuvalete gitmekte zorlanıyorsa, evde bu içeriğin bir kurgu olduğunu anlatmak faydalı olabilir. Korkulan figürün resmi çizilip yırtılması veya karalanması gibi terapötik aktiviteler de rahatlatıcı olabilir. Ancak korku uzun süre devam eder ve çocuğun günlük işlevselliğini etkilerse mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Aileler çocukların izledikleri içeriklere karşı bilinçli ve dikkatli olmalı” dedi.