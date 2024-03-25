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Çorlu'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik üç gün süren operasyon: Lav silahı ile el bombaları ele geçirildi

Elebaşılığını yurt dışında firar eden Barış Boyun’ un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen lav silahı ile el bombaları ise dikkat çekti.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:05 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:53 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çorlu'daki Mahzen operasyonlarında ele geçirilenler
Çorlu'daki Mahzen operasyonlarında ele geçirilenler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-19" operasyonlarında, 13 şüphelinin yakalandığını ifade etti.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, elebaşı Barış Boyun'un (yurt dışı firar) yönettiği organize suç örgütüne yönelik 3 gün süren "Mahzen-19" operasyonları gerçekleştirildiğini ve 13 zanlının gözaltına alındığını belirtti.


Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı bilgiler şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Kasten adam öldürme,

📌Silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs,

📌Hırsızlık,

📌6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu:

📌1️⃣ adet lav silahı,

📌3️⃣ adet el bombası,

📌1️⃣ adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah,

📌2️⃣ adet tabanca,

📌1️⃣ adet pompalı tüfek,

📌7️⃣4️⃣ adet AK-47 fişeği,

📌1️⃣ adet AK-47 şarjörü,

📌5️⃣ adet tabanca şarjörü,

📌1️⃣5️⃣ adet tabanca fişeği,

📌3️⃣1️⃣ adet pompalı tüfek kartuşu,

📌3️⃣ adet kar maskesi ve

📌2️⃣ adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.


#Barış Boyun
#Çorlu
#Tekirdağ
#Mahzen operasyonu
1 saat önce
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