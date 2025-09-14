Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç vefat etti

Kılıç’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Değerli dava ve yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi, güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı, işini yolda bırakmadı. Bütün bu süre boyunca rahatsızlığı döneminde de işini aksattığına ben şahit olmadım. Rabbim, bizleri birlikte haşru-cem eylesin.”