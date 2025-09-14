Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat eden Kılıç’ın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. 2007’den itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.
ÖMRÜNÜ ADAMIŞTI
Erdoğan, Kılıç için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”
Güçlü bir fikir adamıydı
- Kılıç’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Değerli dava ve yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi, güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı, işini yolda bırakmadı. Bütün bu süre boyunca rahatsızlığı döneminde de işini aksattığına ben şahit olmadım. Rabbim, bizleri birlikte haşru-cem eylesin.”