Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı

11:2013/09/2025, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı ve uzun yıllardır konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı ve uzun yıllardır konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamdi Kılıç
#Cumhurbaşkanı
