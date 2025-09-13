Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Hamdi Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak, Türk siyasetinde kalemin ve kelamın ustalarından biri olarak tanındı. Sessiz ve mütevazı kişiliğinin yanı sıra güçlü kalemiyle, yakın dönemde siyasi tarihe damga vuran birçok önemli konuşmaya imza attı.





2007 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu.





Siyaset ve Medya Dünyasında İz Bıraktı





Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün Gazetelerinde yöneticilik yapmış olan Hamdi Kılıç, Sayın Devlet Bahçeli ile MHP Genel Sekreterliği döneminde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanlığı döneminde teşriki mesaide bulunmuştu.





Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, ayrıca Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde “siyasal iletişim” dersleri verdi. Yalnızca bir metin yazarı değil; fikri derinliği, devlet tecrübesi ve çalışkanlığıyla da saygı duyulan bir bürokrat ve fikir adamı olarak anılacak.





Yozgat Sorgunlu olan Kılıç Ailesi tarafından yapılan açıklamada, merhumun bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği bildirildi.











