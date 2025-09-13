Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

09:3813/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.
Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti. Kılıç’ın vefatı, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı.

Hamdi Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak, Türk siyasetinde kalemin ve kelamın ustalarından biri olarak tanındı. Sessiz ve mütevazı kişiliğinin yanı sıra güçlü kalemiyle, yakın dönemde siyasi tarihe damga vuran birçok önemli konuşmaya imza attı.


2007 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu.


Siyaset ve Medya Dünyasında İz Bıraktı


Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün Gazetelerinde yöneticilik yapmış olan Hamdi Kılıç, Sayın Devlet Bahçeli ile MHP Genel Sekreterliği döneminde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanlığı döneminde teşriki mesaide bulunmuştu.


Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, ayrıca Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde “siyasal iletişim” dersleri verdi. Yalnızca bir metin yazarı değil; fikri derinliği, devlet tecrübesi ve çalışkanlığıyla da saygı duyulan bir bürokrat ve fikir adamı olarak anılacak.


Yozgat Sorgunlu olan Kılıç Ailesi tarafından yapılan açıklamada, merhumun bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği bildirildi.




#Hamdi Kılıç
#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? KPSS 2025 Alan Bilgisi Sınav Yorumları