Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için cenaze töreni düzenlendi: 'Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına şahit olmadım" ifadelerini kullandı. Hamdi Kılıç, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı..."
Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan değerli dava ve yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabbim cennetiyle cemaliyle muamele etsin. "
"Hamdi kardeşimiz bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına şahit olmadım. Son ana kadar vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabbim'e şu niyazda bulundum: cennetiyle cemaliyle Peygamberimizin müsemma sancağı altında müşerref eyle…