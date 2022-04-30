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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Ukraynayı görüştü Elimizden gelen desteği vermeye hazırız
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Ukrayna'yı görüştü: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Guterres, Moskova ve Kiev temasları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Ukraynayı görüştü: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup Pegasus çalışanının Kadir Gecesi yaptığı paylaşımı eleştirdi: Milletimizin takdirine bırakıyorum
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup Pegasus çalışanının Kadir Gecesi yaptığı paylaşımı eleştirdi: Milletimizin takdirine bırakıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

İsim vermeden bir grup Pegasus çalışanının Kadir Gecesi yaptığı paylaşımı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
'Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her durumda nefret kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hukukla, ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyorum. Milletimizin takdirine bırakıyorum.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosunu eleştiren Erdoğan, "Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Yanındaki kendi danışmanları da Bay Kemal’i ciddi manada aldatıyorlar. Çünkü kendisinin ufku yok. Bu ufuk karanlık. Onun için onu aydınlatmaya büyük ihtiyaç var" dedi. Altılı masanın savrulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kimi aday belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı 2023’e doğru yürüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca enflasyonla mücadele için yol haritasının belirlendiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların mayıs ayından sonra gerilemeye başlayacağını söyledi.

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