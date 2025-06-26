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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü: Türkiye Katar'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü: Türkiye Katar'ın yanında

21:2926/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.
NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.


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