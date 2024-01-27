Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lara ilişkin, “Verilen söz üzerine oylamalarla Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır” dedi. İzmir ve Eskişehir adaylarının tanıtılacağı tarihleri de açıklayan Erdoğan, yerel seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail'e karşı açılan soykırım davasına yönelik, Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.