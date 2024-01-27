Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sabahki deprem nedeniyle tüm İzmirlilere geçmiş olsun diyorum.
Artık tüm vaktimizi ve enerjimizi 31 Mart için kullanacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lara ilişkin, “Verilen söz üzerine oylamalarla Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır” dedi. İzmir ve Eskişehir adaylarının tanıtılacağı tarihleri de açıklayan Erdoğan, yerel seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail'e karşı açılan soykırım davasına yönelik, Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili verdiği 'soykırımla yargılama' kararına ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İran ile Türkiye arasındaki ikili ticarete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 milyar dolar ticaret hedefinin sürdüğünü belirterek, "İran ile yeni sınır kapısı açılması gündemimizde." dedi. Terör devleti İsrail'e karşı verdiği mücadelede Filistinlilere desteğini de ileten Erdoğan, "Zafer Filistinlilerin olacaktır." ifadelerini kullandı.