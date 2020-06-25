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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferans yoluyla gençlerle buluşacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferans yoluyla gençlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından yarın bir video konferans gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerle buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

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