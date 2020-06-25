Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferans yoluyla gençlerle buluşacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, yarın 16.30’da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek.
Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/RmFdIQf9Ii
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, yarın 16.30’da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek.
Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.