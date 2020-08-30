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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl soru Doğu Akdeniz’de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan’ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?" ifadelerin kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-"Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.

-Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.

-Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

-Teknolojik üstünlüğümüzü yetişkin insan gücüyle birleştirirsek kimse önümüzde duramaz.

  • -Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı.


-Herkes Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını görmüştür.

-Asıl soru Doğu Akdeniz’de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan’ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?

-Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık.

-Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz."

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