Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi: Kirli pazarlıktan başka dertleri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/WRHTHVDqDH — Yeni Şafak (@yenisafak) January 29, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bu salonu hınca hınç dolduran yol ve dava arkadaşı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Sel felaketinin ardından kimseyi çaresiz bırakmadık. Söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de felaketzedelerin yeni ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim ettik.

Devletimizin büyüklüğünü böyle günlerde gösterebildiğimiz için gururluyuz.

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İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.

Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile millletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.

Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.

Biz istismar siyaseti değil eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.

Asla popülizm yapmadık. Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Yalanı iftirayı hakareti kapımıza asla yaklaştırmadık.

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Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız.. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.

Giresun'a son 19 yılda toplam 27 milyar lira yatırım yaptık.

Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.

Kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan başka dertleri yok.

OYNAT 00:46 ​Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlu'ndan alfabetik sıra önerisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni' ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. ' ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin hala oturma düzeni konusunu tartışması ise dikkat çekti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 "Muhalefetin tek gündemi boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi oturacakları" AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye; sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelesini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kar, bora, fırtına esiyor birileri balıkçıda kafayı bulmaya gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun Belediyesi önündeki Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sel felaketi oldu. Bakan arkadaşlarım, ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik.



Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor, öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil.



Öyle kar, bora, fırtına olacak, deprem olacak, sel olacak... Yok Bodrum'a git, yok şuraya git, buraya git. Bizim kitabımızda o yok. Bizim kitabımızda halkınla olacaksın halkınla.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seviyesi yok ki seviyesine ineyim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Öyle bi ana muhalefet varki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanı'm gayet güzel ağzının payını verdi. Adam öyle bi takdik yapıyordu. Ben canlı yayındayken Youtube'dan yayın yapıyor, güyya beni susturacak. Ya seviyesi yok ki ineyim. Benim için seviye millettir, milletin seviyesine inilmez, seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhurla da yolumuza devam ediyoruz' şeklinde konuştu.



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