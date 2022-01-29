Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi: Kirli pazarlıktan başka dertleri yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İstismar değil eser siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, "Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz" dedi.
Bu salonu hınca hınç dolduran yol ve dava arkadaşı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Sel felaketinin ardından kimseyi çaresiz bırakmadık. Söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de felaketzedelerin yeni ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim ettik.
Devletimizin büyüklüğünü böyle günlerde gösterebildiğimiz için gururluyuz.
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İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.
Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile millletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.
Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.
Biz istismar siyaseti değil eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.
Asla popülizm yapmadık. Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Yalanı iftirayı hakareti kapımıza asla yaklaştırmadık.
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Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız.. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.
Giresun'a son 19 yılda toplam 27 milyar lira yatırım yaptık.
Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.
Kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan başka dertleri yok.