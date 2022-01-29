Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete oturma düzeni göndermesi Kirli pazarlıktan başka dertleri yok
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi: Kirli pazarlıktan başka dertleri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İstismar değil eser siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, "Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete oturma düzeni göndermesi: Kirli pazarlıktan başka dertleri yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bu salonu hınca hınç dolduran yol ve dava arkadaşı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Sel felaketinin ardından kimseyi çaresiz bırakmadık. Söz verdiğimiz şekilde sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Bugün de felaketzedelerin yeni ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim ettik.

Devletimizin büyüklüğünü böyle günlerde gösterebildiğimiz için gururluyuz.

İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.

Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile millletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.

Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.

Biz istismar siyaseti değil eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.

Asla popülizm yapmadık. Verdiği sözleri Ankara'ya dönünce unutanlardan olmadık. Yalanı iftirayı hakareti kapımıza asla yaklaştırmadık.

Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız.. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.

Giresun'a son 19 yılda toplam 27 milyar lira yatırım yaptık.

Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.

Kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan başka dertleri yok.

​Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlu'ndan alfabetik sıra önerisi
OYNAT 00:46
​Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlu'ndan alfabetik sıra önerisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni' ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. ' ifadelerini kullandı. Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin hala oturma düzeni konusunu tartışması ise dikkat çekti.

OYNAT 00:59
"Muhalefetin tek gündemi boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi oturacakları"
AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye; sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelesini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kar, bora, fırtına esiyor birileri balıkçıda kafayı bulmaya gidiyor
OYNAT 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kar, bora, fırtına esiyor birileri balıkçıda kafayı bulmaya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun Belediyesi önündeki Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sel felaketi oldu. Bakan arkadaşlarım, ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik.

Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor, öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil.

Öyle kar, bora, fırtına olacak, deprem olacak, sel olacak... Yok Bodrum'a git, yok şuraya git, buraya git. Bizim kitabımızda o yok. Bizim kitabımızda halkınla olacaksın halkınla.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seviyesi yok ki seviyesine ineyim
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seviyesi yok ki seviyesine ineyim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Öyle bi ana muhalefet varki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanı'm gayet güzel ağzının payını verdi. Adam öyle bi takdik yapıyordu. Ben canlı yayındayken Youtube'dan yayın yapıyor, güyya beni susturacak. Ya seviyesi yok ki ineyim. Benim için seviye millettir, milletin seviyesine inilmez, seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhurla da yolumuza devam ediyoruz' şeklinde konuştu.


AK Parti'li Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına tepki: Ülkeyi nasıl yönetecekler?
GÜNDEM
AK Parti'li Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına tepki: Ülkeyi nasıl yönetecekler?

İşgale hazırlanıyor

İşgale hazırlanıyor

Rusya'dan dikkat çeken hamle: Sınıra kan sevkiyatı yapıyor.
Türünün en zehirlisi

Türünün en zehirlisi

​Kuşadası açıklarında yakalandı: Denizlerin en yırtıcılarından.
İBB Beyazıt Meydanını işportacıların pazarı haline getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi.

​Vatandaşlar tedirgin: Sağlığımız tehlike altında.

​Acılı aileden doktor ihmali iddiası: Öfkemi anlatamıyorum.

Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi: Birileri kafayı bulmaya gidiyor

​Türkiye'de özel olarak tasarlandı: Tamamen yerli ve milli.

​Acılı anne üç aylık damadını suçlayarak feryat etti.
Hasta yakını dehşeti

Hasta yakını dehşeti

​'Maaşınızı biz ödüyoruz' deyip 4 hemşireye saldırdılar.

​Daha satışa sunulmadan rakiplerin gözü korktu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar.

​Acil durum ilan edildi: Son yılların en büyüğü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.