Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Devlet vatandaşı için tüm imkanlarıyla seferber halde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor. Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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OYNAT 00:23 Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, 'Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan yangınlara ilişkin flaş açıklama: İhmal falan yok, devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya