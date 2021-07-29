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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Devlet vatandaşı için tüm imkanlarıyla seferber halde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi. Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Devlet vatandaşı için tüm imkanlarıyla seferber halde
Türkiye, yurdun farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla boğuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor. Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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