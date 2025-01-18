Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'savaş ilanı' yanıtı: Gelişmelerden hala haberin yoksa görevi bırak

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/CXCEg0EGlU — Yeni Şafak (@yenisafak) January 18, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hasreti gönümüzden hiçbir zaman gitmeyen Adana'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Kongrenin şehrimize, milletimize demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Adana'da bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum. görevi devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, sıcaktan ibaret görmüyoruz.

Bu coğrafyadaki Yemen, Sarıkamış, Avşar ağıtları Adana'nın nasıl bir ruh derinliği olduğunun şahitleridir.

Bizim büyük davalarımız var. Bunun için gerekirse nefsimizi, benliğimizi ayaklar altına alacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız.

Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni de kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Bunu ödemenin tek yolu partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler kazandırmaktır.

"Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız"

Bu görevler bize, ülkeye ve millete hizmet etmemiz için tebliğ edilmiştir. Hırsı, kibri, enaniyeti, senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmadan aşkla, şehrimize, partimize ve davamıza hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi, ayaklar altına alacağız, gecemizi gündüzümüze katacağız, her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, iş, hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Ama şunu da unutmayın, milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Unutmayınız, bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil, aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp, güçlü yönlerimizi tahkim ederek partimizi daha da büyütmek, ülkemize daha çok eser, milletimize daha çok hizmetler kazandırmaktır. Büyük kongrenin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak, seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de Adana'da işte bu anlayışla çalışmanızı, girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum. Rabb'imiz 'İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyuruyor.

Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz. Aşklan çalışan yorulmaz.

Suriye'de Baas rejiminin zulüm dönemi nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri için 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Biz de inancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu.

Gazze'deki ateşkes

İsrail, Gazze’de halkın direniş iradesini kıramadı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular, bebeklerin ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü Gazze’de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

"Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicili kabarık"

Son asrın en büyük soykırımlarından biri, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşandı. Filistin halkı teslim alınamadı, pes etmedi. İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek. İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak İnşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.

Özgür Özel'e 'savaş ilanı' cevabı

Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Beşiktaş Belediyesi’ni mi takip ediyorsun. Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar.

Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına, CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana.