Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye sigara uyarısı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi marjında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan'ın görüşme sırasında İtalyan lidere esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması İtalya ve dünya basınında geniş şekilde yer aldı.





"ERDOĞAN, MELONI'YE TAKILDI"





Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla verilen haberde Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u güldürdüğü kaydedildi.









"MACRON İLGİYLE TAKİP ETTİ"





Benzer şekilde La Repubblica gazetesinin internet sitesinde Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı.





Erdoğan'ın Meloni'ye, "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" dediği kaydedilen haberde Türk ve İtalyan liderler arasındaki keyifli diyaloğu Fransız liderin de ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi.





ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla haberi sundu.



















