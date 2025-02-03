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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki toplantı saat 16.50'de başladı.


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Toplantıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ikinci yılına yaklaşılırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak. Ayrıca, "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze'deki son durum ele alınacak konulardan bazılarını oluşturuyor.


Kabine'nin diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor. Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.


Toplantıda ayrıca enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak.




#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe

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