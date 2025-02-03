Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Kabine'nin diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor. Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.