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İSTANBUL

Darbe izleri silindi

Türk demokrasi tarihine hukuksuz yargılamalar ve idamlarla giren Yassıada’dan 59’uncu yılında 27 Mayıs darbesinin izleri siliniyor. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının dramına sahne olan Yassıada yeniden restore edildi. 27 Mayıs’ın yıldönümünde adaya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları yerinde denetleyecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Yassıada
Yassıada

27 Mayıs darbesiyle özdeşleşen Yassıada artık ‘demokrasi adası’ olarak anılacak. Adada darbecilerin izleri silinirken darbenin mağdurlarının anıları yaşatılacak. Darbenin 59’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya giderek hem çalışmaları yerinde izleyecek hem de darbe mağdurlarını yad edecek.

ANMA TÖRENİNE KATILACAK

Erdoğan, Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yargılandığı Yassıada duruşmalarının yapıldığı ve restore edilen salonu ziyaret edecek. Erdoğan, Yassıada’da darbenin 59. yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan etkinliği de katılacak. Erdoğan daha önce adadaki çalışmaları havadan denetlemişti.

MENDERES’İN YAŞADIKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK

2015 yılında ada başlatılan çalışmalar kapsamında 27 Mayıs Tarih Platosu, Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi ve Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yapımında son gelindi. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yargılandığı Yassıada duruşmalarının yapıldığı salonda da çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yargılama sürecinde kullanılmış yapıların restore edildiği alanda başta dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in yaşadıkları olmak üzere tüm yaşananlar görsel ve fiziksel anlatımlar ile gözler önüne serilecek. 27 Mayıs darbesinin mağdurlarının tutulduğu Yassıada bir tarih platosuna dönüştürüldü. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idama mahkum edildiği Yassıada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde dizayn edildi. Bu kapsamda, Adnan Menderes’in o dönem kaldığı bina da yeniden aslına uygun bir şekilde inşa edildi. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar yapılması planlanıyor. Menderes’in o dönem kaldığı odanın yanı ise Aydın Salonu olarak düzenlendi. Ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası Ada’da yaşanan yargılamaları gerçek mekanlarında gezerek hissetmeleri sağlanacak.

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ADNAN MENDERES KONGRE MERKEZİ

Erdoğan’ın açılışını yapması planlanan Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi’ni de bünyesinde barındıracak Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde 500 kişilik bir konferans salonu yer alıyor. O döneme ait belge, doküman ve eşyalardan oluşan seçkin bir koleksiyon sergilenecek. Müzenin içinde barındırdığı tarihi objelerle geçmişi, mimarisindeki modern ve geometrik formlarıyla da geleceği yansıtacak şekilde kurgulanmasına önem verildi.

ADA'YA DEMOKRASİ FENERİ

Ada’ya ayrıca 24 metre yüksekliğinde demokrasi feneri de inşa edildi. Bu fenerin adaların ve demokrasinin simgesi haline gelmesi planlanıyor. Projenin maliyeti yaklaşık 500 milyon lira oldu.

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