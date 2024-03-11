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DEM için zayıf aday çıkardılar

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:23 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mahmut Tanal, Mustafa Koyuncu.
Mahmut Tanal, Mustafa Koyuncu.

Kent uzlaşısı adı altında birçok seçim çevresinde ittifak yapan CHP ile DEM Parti’nin iş birliği adreslerinden biri de Şanlıurfa. CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ve ilçe belediye başkanlıkları için aday gösterdi. Ancak bu adayların görece zayıf olması dikkat çekti. CHP’de büyükşehir için Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın adı geçiyordu. Kamuoyunca tanınması ve popüler bir isim olmasına rağmen CHP, Tanal’ın yerine Mustafa Koyuncu’yu aday gösterdi. CHP Halfeti için de Mehmet Sevtekin’i açıklamasına rağmen, adaylıktan çekerek daha zayıf bir isim olan Adnan Bengü’yü aday gösterdi. Yarışın AK Parti ile DEM Parti arasında geçeceği ilçede Sevtekin’in DEM oylarını bölmesinden endişe edildiği için adaylıktan çekildiği ileri sürüldü. Bu yöntemle Şanlıurfa’da CHP oylarının DEM Parti adaylarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.




#Siyaset
#DEM
#Yerel Seçim
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