DEM Parti İstanbul kararını açıkladı: İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken yorum

"Biz hiçbir zaman sorun varsa sorundan kaçmayacağız. Sorun neredeyse biz orada olacağız, çözüm için orada olacağız. Dün de TOKİ'den sosyal konut almış, hak sahibi olmuş arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinledik. Masanın bir tarafında onlar vardı, bir tarafında biz vardık. Aynı masa etrafında konuştuk, istişare ettik. Onlar için bir şeyler yapmanın mücadelesini verdik. TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Kardeşlerimize yapılması gereken her türlü desteği vermek için bir mücadele ortaya koydular. Dün mutlu bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. En azından ben onlarla birlikte olabilecek mücadeleyi ortaya koydum."