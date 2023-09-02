Denizli'deki faciada ölenlerin kimlikleri belli oldu: TIR sürücüsü direksiyonun kitlendiğini iddia etti

Kontrolü sağlanamayan tır, İzmir’de gerçekleşen düğünden Kayseri’ye gitmeye çalışan yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Otobüste yolcu konumunda bulunan polis memuru Birol Küçük ile birlikte 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 42 kişin yaralandığı öğrenildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölenlerden üçünün polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız ve Emel Özcan olduğu, diğer ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.