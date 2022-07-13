​Dericiler Karbon Nötr OSB kuracak

Yılın ilk yarısında yüzde 23,5 artışla 978 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren deri sektörü, hem daha fazla ürün satmak hem de sektörün ölçeklendirme sorununu aşmak için harekete geçti. Nisan ayında Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanlığı’na seçilen Güven Karaca, koltuğa oturur oturur oturmaz, projelerini hayata geçirmeye başladı. Bu amaçla Türkiye’nin ilk Korbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) kurmak için çalışma başlatan Karaca, özellikle Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde 5 milyon metrekarelik arazi arayışına girdi. AB ülkelerine daha fazla ürün satmak istediklerini kaydeden Karaca, Karbon Nötr OSB’nin Avrupa Yeşil Mutabakat’ına uyumlu olacağını söyledi.

YANLIŞ TEŞVİKLER VERİLDİ

Dünyada deri sektörünün 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu, Türk deri sektörünün bu pastadan sadece yüzde 1’lik bölüm alabildiğini kaydeden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplamda 6-7 deri OSB var. Tabakhaneler sanayileşmesini tamamlamış durumda. Deri tarafında kapasite sorunumuz yok ancak iş ayakkabıya, saraciyeye ve deri konfeksiyona geldiğinde ciddi bir kapasite ve sanayileşme sorunumuz var. Tabakhaneciler için 3 tane OSB yeterli olacakken, niye 7 tane var? Çünkü yanlış teşvik ve planlamalar yapılmış. Ayakkabı ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. Ancak ölçek problemi var. Bu durum da yeni bir OSB şartının artık kaçınılmaz olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Avrupa, Türkiye’den ayakkabı almak istiyor. Bu nedenle Karbon Nötr OSB kurmayı hedefledik.”

SİPARİŞLERİ GERİ ÇEVİRİYORUZ

Ayakkabı ve tabakhane sektöründe kapasitelerinin yetmediğini vurgulayan Karaca, gelen siparişleri geri çevirmek durumunda kaldıklarını söyledi. Ölçek sorununu çözmek için İstanbul dışına taşınılması gerektiğini belirten Karaca, ABD ve Avrupa’ya daha fazla ürün satmak için sosyal uygunluk sertifkalarının alınması gerektiğini bildirdi. Deri sektörünün geçen yılı 1.7 milyar dolar ihracatla kapattığını, bu yıl sonu hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu kaydeden Karaca, “Sektörde ölçek problemini halledersek ihracatımızı rahatlıkla 4-5 milyar dolara çıkarırız” açıklamasını yaptı.

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Kurban derileri kayıt altına alınsın

Güven Karaca, İslam aleminin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı’nda kayıt dışılığa göz yumulduğunu iddia etti. Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’de 1 milyondan fazla büyükbaş hayvan kesiminin yapıldığını hatırlatan Karaca sözlerine şöyle devam etti: “Bu 1 milyon hayvanın derisi bir yerlere veriliyor. Ancak faturası yok, yani kayıt dışı. Bu yüzden tabakhanelerde resmi çalışanlarla gayri resmi çalışanlar arasında haksız bir rekabet oluşuyor. Çünkü kurban derilerini regüle etmek ve kontrol etmek mümkün olmuyor. Sanayici, faturalı olmadığı için de derileri alamıyor. Bu yüzden kurban derileri kayıt altına alınmalı. Kurbanlık hayvanların yere düşen küpeleri de toplanıp ayrıca devletten hayvancılık teşvikleri alınıyor.”

FOTOĞRAF 20 Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor. Alabaş kıyafeti giyen köyün gençleri köyde toplanan herkesi tek tek korkuttu. Özelikle kadın ve çocuklar korkutucu hayvana benzeyen kişileri karşısında görünce büyük panik yaşadı. Bu gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda 1 kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor. Atalarından kalan bu geleneği günümüzde de yaşattıklarını ifade eden Şehriman sakinleri, \"Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar bizde onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her kurban bayramında kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve veya hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz\" dedi. Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. Deli adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle bu isimle anılmıştır. Delil ismi verilmesine karşın, cesur ve korkusuzca düşmana atılmaları nedeniyle halk arasında deli olarak anılmışlardır. Deli adını almalarının sebebi gönüllü 20-25 yaş arası gençlerden oluşmalarıydı ve savaşlarda ordunun en ön saflarında çarpışmalarıydı. 200 yıllık gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar Bursa'da 200 yıldır süren gelenek, her kurban bayramında kestikleri hayvanların derilerini giyip insanları korkutuyorlar.

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