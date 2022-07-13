​Dericiler Karbon Nötr OSB kuracak

Yılın ilk yarısında yüzde 23,5 artışla 978 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren deri sektörü, hem daha fazla ürün satmak hem de sektörün ölçeklendirme sorununu aşmak için harekete geçti. Nisan ayında Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanlığı’na seçilen Güven Karaca, koltuğa oturur oturur oturmaz, projelerini hayata geçirmeye başladı. Bu amaçla Türkiye’nin ilk Korbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) kurmak için çalışma başlatan Karaca, özellikle Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde 5 milyon metrekarelik arazi arayışına girdi. AB ülkelerine daha fazla ürün satmak istediklerini kaydeden Karaca, Karbon Nötr OSB’nin Avrupa Yeşil Mutabakat’ına uyumlu olacağını söyledi.
YANLIŞ TEŞVİKLER VERİLDİ
- Dünyada deri sektörünün 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu, Türk deri sektörünün bu pastadan sadece yüzde 1’lik bölüm alabildiğini kaydeden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplamda 6-7 deri OSB var. Tabakhaneler sanayileşmesini tamamlamış durumda. Deri tarafında kapasite sorunumuz yok ancak iş ayakkabıya, saraciyeye ve deri konfeksiyona geldiğinde ciddi bir kapasite ve sanayileşme sorunumuz var. Tabakhaneciler için 3 tane OSB yeterli olacakken, niye 7 tane var? Çünkü yanlış teşvik ve planlamalar yapılmış. Ayakkabı ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. Ancak ölçek problemi var. Bu durum da yeni bir OSB şartının artık kaçınılmaz olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Avrupa, Türkiye’den ayakkabı almak istiyor. Bu nedenle Karbon Nötr OSB kurmayı hedefledik.”
SİPARİŞLERİ GERİ ÇEVİRİYORUZ
Ayakkabı ve tabakhane sektöründe kapasitelerinin yetmediğini vurgulayan Karaca, gelen siparişleri geri çevirmek durumunda kaldıklarını söyledi. Ölçek sorununu çözmek için İstanbul dışına taşınılması gerektiğini belirten Karaca, ABD ve Avrupa’ya daha fazla ürün satmak için sosyal uygunluk sertifkalarının alınması gerektiğini bildirdi. Deri sektörünün geçen yılı 1.7 milyar dolar ihracatla kapattığını, bu yıl sonu hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu kaydeden Karaca, “Sektörde ölçek problemini halledersek ihracatımızı rahatlıkla 4-5 milyar dolara çıkarırız” açıklamasını yaptı.
Kurban derileri kayıt altına alınsın
Güven Karaca, İslam aleminin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı’nda kayıt dışılığa göz yumulduğunu iddia etti. Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’de 1 milyondan fazla büyükbaş hayvan kesiminin yapıldığını hatırlatan Karaca sözlerine şöyle devam etti: “Bu 1 milyon hayvanın derisi bir yerlere veriliyor. Ancak faturası yok, yani kayıt dışı. Bu yüzden tabakhanelerde resmi çalışanlarla gayri resmi çalışanlar arasında haksız bir rekabet oluşuyor. Çünkü kurban derilerini regüle etmek ve kontrol etmek mümkün olmuyor. Sanayici, faturalı olmadığı için de derileri alamıyor. Bu yüzden kurban derileri kayıt altına alınmalı. Kurbanlık hayvanların yere düşen küpeleri de toplanıp ayrıca devletten hayvancılık teşvikleri alınıyor.”