DEVA’lı Gürcan’a casusluktan hapis

Metin Gürcan’ın telefon ve bilgisayarında yapılan kriminal incelemelerde, dijital materyallerden elde edilen İngilizce rapor ve makaleler 8 klasörde toplanmıştı. Gürcan’ın telefonunda yapılan incelemede İngiltere merkezli özel bir istihbarat ve risk analiz şirketi çalışanıyla mesajları dosyaya girmişti. Bu kişinin talep ettiği konularla ilgili Gürcan rapor hazırladığı, bu raporlardan bazılarının açık kaynaklardan derlenemeyecek nitelikte olduğu ve Türkiye’nin milli menfaati açısından tehdit barındırdığı iddia edilmişti. Söz konusu raporlara ilişkin “Görüşmelerimi yaptım, çok güzel insider insights (içeriden bilgi) var” diyen Gürcan’ın “içeriden” bilgi aldığını kabul ettiği belirtilmişti. İddianamede MİT ve Milli Savunma Bakanlığı’nın değerlendirme yazısı ile Emniyet’in raporu da yer almıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün kolluk araştırma tutanağında, yabancı bir istihbarat servisinin resmi yazışmalarında Metin Gürcan’dan “GURMET” kod adlı “Kaynak” (haber elemanı) olarak bahsedildiği, yazışmaların değerlendirme bölümünde, Metin Gürcan’dan intikal eden bilgilerin güvenilirlik derecesinin “3”, doğruluk derecesinin ise “C” olarak tasniflendiği bildirilmişti.