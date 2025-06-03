DEVA’lı Gürcan’a casusluktan hapis

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve eski asker Metin Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluktan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede Gürcan’ın, Türkiye'nin yurt dışındaki askeri gücü ve faaliyetleri ile stratejik savunma projeleriyle ilgili bilgileri paylaştığı öne sürülmüştü.
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve eski asker Metin Gürcan’ın, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. “Kamu güvenliği” gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.
GİZLİ BİLGİLERİ TEMİN ETTİ
Önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gürcan’ın “devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
İHA VE SİHA BİLGİLERİNİ SIZDIRDI
Hakkında hazırlanan iddianamede Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığında Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi birçok hassas konuyla ilgili bilgi verdiği öne sürülmüştü.
SORUŞTURMA 2021’DE BAŞLADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, “casusluk suçlamasıyla” 2021’de başlatılan adli süreç kapsamında Gürcan, ilk olarak 26 Kasım 2021’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Gürcan, emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29 Kasım 2021’de sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçundan cezaevine gönderilmiş, 2022’de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
İLK YARGILAMADA 5 YIL
26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 15 Haziran 2023’te sanık Gürcan’a eylemlerinin, “devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, bozulmasına karar verdiği dosyayı yeniden 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
İçeriden bilgi var!
- Metin Gürcan’ın telefon ve bilgisayarında yapılan kriminal incelemelerde, dijital materyallerden elde edilen İngilizce rapor ve makaleler 8 klasörde toplanmıştı. Gürcan’ın telefonunda yapılan incelemede İngiltere merkezli özel bir istihbarat ve risk analiz şirketi çalışanıyla mesajları dosyaya girmişti. Bu kişinin talep ettiği konularla ilgili Gürcan rapor hazırladığı, bu raporlardan bazılarının açık kaynaklardan derlenemeyecek nitelikte olduğu ve Türkiye’nin milli menfaati açısından tehdit barındırdığı iddia edilmişti. Söz konusu raporlara ilişkin “Görüşmelerimi yaptım, çok güzel insider insights (içeriden bilgi) var” diyen Gürcan’ın “içeriden” bilgi aldığını kabul ettiği belirtilmişti. İddianamede MİT ve Milli Savunma Bakanlığı’nın değerlendirme yazısı ile Emniyet’in raporu da yer almıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün kolluk araştırma tutanağında, yabancı bir istihbarat servisinin resmi yazışmalarında Metin Gürcan’dan “GURMET” kod adlı “Kaynak” (haber elemanı) olarak bahsedildiği, yazışmaların değerlendirme bölümünde, Metin Gürcan’dan intikal eden bilgilerin güvenilirlik derecesinin “3”, doğruluk derecesinin ise “C” olarak tasniflendiği bildirilmişti.