Devlet Bahçeli'den İsrail'e 'askeri müdahale' çağrısı: Eşgüdüm içinde hayata geçirilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin resmi yayın organları aracılığıyla gündeme ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e 'askeri müdahale' çağrısı

Bahçeli, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren ve son olarak Suriye topraklarında çeşitli provokasyonlara girişerek çatışma ortamı arayan terör devleti İsrail'e karşı 'eylem ve yaptırım programı' çağrısında bulundu.

"İsrail’in anladığı ve anlayacağı dil bellidir." diyen Bahçeli, "İsrail’e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli; askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerle bu program eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu hükümeti ateşle oynadığını ağır bedeller ödemeden idrak etmek zorundadır"

Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazze tepeden tırnağa felaketin kapsamında ve buna neden olan yeni vandalizmin boyunduruğu altındadır.

Hain ve haydut devlet İsrail 2 Mart 2025 tarihinden itibaren Gazze’ye insanlık dışı bir tecrit uygulamış, tüm yardım kanallarını tıkamış, dehşet verici bir ablukayla sayıları 2 milyonu aşkın Filistinli kardeşimizi açlığa ve sefalete mahkum etmiştir.

Böyle bir cinnet, böylesi bir zincirleme cinayet ve vahşet hiçbir dönemde, hiçbir devirde vuku bulmamıştır.

Ahlaki, insani ve hukuki caydırıcılığı kalmamış cılız kınama mesajlarına bel bağlamanın, bundan bir yarar ummanın, bununla mündemiç bir sonuç beklemenin artık hiçbir önem ve önceliğinden bahsedilemeyecektir.

İsrail’in anladığı ve anlayacağı dil bellidir.

Bu dilin terennüm ve tedavülünü derhal sağlayacak malum irade, eğer bağlayıcılık, haysiyet, itibar ve şeref seviyesini kaybetmemişse Birleşmiş Milletler Teşkilatı’dır.

Seri ve sistematik katliama uğrayan sadece Gazzeli mazlumlar değil, insanlığın topyekûn miras, emanet ve değerler hazinesidir.

İsrail’e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli; askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerle bu program eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir.

Beklemeye tahammül kalmamıştır.

İsrail Başbakanı’yla birlikte soykırım suçuna karışan canilerin Lahey Adalet Divanı’nda vereceği hesap gecikmemeli, daha fazla sürüncemede bırakılmamalıdır.

Bunun yanında terör devleti İsrail’in, Suriye topraklarında ayağımızın altında dolaşması, zaman zaman nokta hedeflere saldırılar düzenlemesi, provokasyon ortamını diri tutması ve tehdit mesajlarını sıralaması kaçınılmaz akıbetin ağlarını günbegün örmektedir.