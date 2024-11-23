Devlet Tiyatroları seyirci rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları’nın rekor seyirci sayısına ulaştığını söyledi. Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Ersoy, sunumunda, Devlet Tiyatrolarının seyirci sayısının, yüzde 66 artışla 2,2 milyona yükseldiğine, böylece kurumun 75 yıllık tarihinde rekor seyirci sayısına ulaştığına işaret etti.





12 ÜLKEDE SAHNE

Ersoy, "2023-2024 tiyatro sezonunda 105'i yerli, 119'u çeviri olmak üzere toplam 224 oyun sergilenmiş olup 6 bin 152 temsil ile 737 turne gerçekleştirilmiştir. Türk tiyatro sanatını ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla 12 ülkede toplam 26 temsil verilmiş, bu alanda yüzde 117'lik bir artış olmuştur." dedi. Türk tiyatrosunun daha da gelişmesi için verdikleri destekleri devlet kurumlarıyla sınırlamadıklarını, özel tiyatrolara da çok ciddi rakamlarla desteklediklerini anlatan Ersoy, 2024-2025 sanat sezonu için destek başvurularını aldıklarını ve 374 özel tiyatroya destek sağladıklarını söyledi. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 sanat sezonunda 1009 temsil gerçekleştirildi, 614 bin seyirciye ve yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Bir önceki sanat sezonuyla kıyaslandığında, temsil sayısında yüzde 39'luk, seyirci sayısında ise yüzde 63'lük bir artış sağlanmıştır."

Ersoy, turizme ilişkin de geniş bir sunum yaptı. Ülkeye turist girişinde Türkiye’nin 5’inci sırada olduğunu söyleyen Ersoy, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının önceki döneme göre yüzde 8,7 artarak 49,2 milyon kişi olarak gerçekleştiğini belirtti.





TURİST GİRİŞİNDE 5’İNCİ SIRADAYIZ

Aynı dönemde turizm gelirinin de yüzde 6,6 artarak 46,9 milyar dolara yükseldiğini belirten Ersoy, “2017 yılında, gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8’inci olan Türkiye 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya’nın ardından 5’inci sırada yer almıştır” dedi. Ersoy, “Turizm alanındaki bu ivme, yılsonu itibarıyla ülkemizin hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü göstermektedir” diye konuştu.





Yazıtlardaki şifreleri yapay zeka çözecek

Eski yazıların okumasında teknolojiden faydalanılacağını kaydeden Ersoy, ‘’Bakanlığımız, Hitit çivi yazılı tabletlerin okunmasında yapay zekâ teknolojisini kullanmakta ve dijital arşiv oluşturmaktadır. Proje, ülkemizde Eskiçağ dilleri alanında uygulanan ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bir başka projemiz ise Anadolu’nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi’dir. Bu kapsamda; ülkemizde bulunan kaya anıtları ve yazıtlarının kataloglaması, 3D taramalarının yapılması ve kayıt altına alınarak belgelenmesine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürmekteyiz’’ ifadeleri kullandı.











