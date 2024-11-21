Ömer Faruk Tekbilek AKM’de sahne alacak

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, İstanbul’da müzikseverle buluşacak. “Ömer Faruk Tekbilek-His Ensemble With String Quartet” konseri 1 Aralık 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak. Ney, bağlama, zurna ve darbukasıyla sahneye çıkacak Tekbilek’e, davulda Chris Wabich, gitarda Federico Ferrandina, kanunda Bahadır Şener, def, darbuka ve perküsyonda Murat Tekbilek eşlik edecek.
TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler” filmiyle Nasreddin Hoca’nın macera dolu yolculuğu sürüyor. TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu”nun üçüncü sinema filmi, 6 Aralık'ta vizyona girecek. Nurullah Yenihan’ın yapımcılığını, Naser Maratibavil’in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı’nın kaleme aldığı filmin müziklerinde ise Burak Çambel imzası var.
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