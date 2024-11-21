Ömer Faruk Tekbilek AKM’de sahne alacak

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, İstanbul’da müzikseverle buluşacak. “Ömer Faruk Tekbilek-His Ensemble With String Quartet” konseri 1 Aralık 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak. Ney, bağlama, zurna ve darbukasıyla sahneye çıkacak Tekbilek’e, davulda Chris Wabich, gitarda Federico Ferrandina, kanunda Bahadır Şener, def, darbuka ve perküsyonda Murat Tekbilek eşlik edecek.