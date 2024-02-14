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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

08:08 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Erzincan'da maden ocağındaki göçükte dokuz işçi toprak altında kaldı
Erzincan'da maden ocağındaki göçükte dokuz işçi toprak altında kaldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir.


Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır.

Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."




#Erzincan
#Madenci
#Göçük
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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