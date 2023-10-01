Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alınmıştı: Adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan, seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan, hayatını kaybetti. Burak Can Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.