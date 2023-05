Dina boğulmuş

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlı aranıyor. Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.