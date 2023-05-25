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Dina boğulmuş

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho IBouanga'nın (17) ölüm nedeni belli oldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, vücudunda herhangi bir zorlama izi olmayan öğrencinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho IBouanga.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho IBouanga.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Dina, arkasında sırlar bırakarak hayatını kaybetti. Cesedi, tren makinistinin ihbarı üzerine Filyos Çayı'nın kenarında bulundu. Ceset incelenmek üzere morga kaldırılırken, polis geniş çaplı inceleme başlattı. Dina’nın ailesiyle yaptığı yazışmaları delil kabul edilirken, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay gecesi Dina’nın çıplak ayakla kaçtığını gözlemledi. Yapılan otopsi sonuçlarına itiraz gelince, ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp tarafından araştırılması istendi.

ÖLÜM SEBEBİ BOĞULMA

Morg Dairesi yaptığı araştırmada, ölüm sebebiyle ilgili bir sonuç alamayınca konu Adli Tıp Birinci İhtisas Dairesi’nce ele alındı. Buradaki incelemede Dina’nın su boğulmasından dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi. 'Zorlamayla mı, yoksa suya atlayarak mı boğulduğu' kısmına da bakıldı. Raporda, Dina’nın vücudunda boğuşmadan ötürü herhangi bir darp izine rastlanmadığı açıklandı.

AİLE SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Genç kadının ölümüyle birlikte Gabon Elçiliği ve aile bilgilendirildi. Cinayet şüphesine ilişkin talep edilen ikinci otopsi, maddi imkansızlıktan ötürü yapılamamıştı. Devlet, ailenin talebine kayıtsız kalmadı. İkinci otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu görevlendirildi. İncelemesini tamamlayan kurum, cesedi ailesine teslim etti.



#Adli Tıp Kurumu
#Boğulma
#Vefat
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