Dina boğulmuş

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Dina, arkasında sırlar bırakarak hayatını kaybetti. Cesedi, tren makinistinin ihbarı üzerine Filyos Çayı'nın kenarında bulundu. Ceset incelenmek üzere morga kaldırılırken, polis geniş çaplı inceleme başlattı. Dina’nın ailesiyle yaptığı yazışmaları delil kabul edilirken, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay gecesi Dina’nın çıplak ayakla kaçtığını gözlemledi. Yapılan otopsi sonuçlarına itiraz gelince, ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp tarafından araştırılması istendi.

Morg Dairesi yaptığı araştırmada, ölüm sebebiyle ilgili bir sonuç alamayınca konu Adli Tıp Birinci İhtisas Dairesi’nce ele alındı. Buradaki incelemede Dina’nın su boğulmasından dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi. 'Zorlamayla mı, yoksa suya atlayarak mı boğulduğu' kısmına da bakıldı. Raporda, Dina’nın vücudunda boğuşmadan ötürü herhangi bir darp izine rastlanmadığı açıklandı.