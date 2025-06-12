Disipline sevki isteniyor

Başvuru dilekçesinde “Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın CHP 7’nci Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik maksadını aşan paylaşımı, partimizin ilkeleriyle ve parti içi saygı anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, parti tüzüğümüzün 63/5. maddesi uyarınca Sayın Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini arz ve talep ederim” ifadeleri yer aldı. CHP Tüzüğü’nün 63/5. maddesi, “Parti yöneticilerine, parti üyelerine veya parti organlarına yönelik hakaret, iftira veya küçük düşürücü nitelikte beyanlarda bulunulmasını” disiplin suçu olarak düzenliyor.