Disipline sevki isteniyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, "eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle" CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi istendi.
Özcan sosyal medya hesabından “CHP derhal Kemal Kılıçdaroğlu’nu ihraç etmelidir!” mesajını paylaşmıştı. CHP üyesi Mustafa Yavuz tarafından Genel Merkez’e sunulan başvuruda, Özcan’ın ifadelerinin parti ilkeleri ve iç disiplin anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulandı.
Başvuru dilekçesinde “Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın CHP 7’nci Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik maksadını aşan paylaşımı, partimizin ilkeleriyle ve parti içi saygı anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, parti tüzüğümüzün 63/5. maddesi uyarınca Sayın Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini arz ve talep ederim” ifadeleri yer aldı. CHP Tüzüğü’nün 63/5. maddesi, “Parti yöneticilerine, parti üyelerine veya parti organlarına yönelik hakaret, iftira veya küçük düşürücü nitelikte beyanlarda bulunulmasını” disiplin suçu olarak düzenliyor.
MYK DEĞERLENDİRECEK
Özcan hakkında disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) değerlendirmesiyle netleşecek. Gözler CHP Genel Merkezi’ne çevrilirken, Tanju Özcan cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce de parti yönetimine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Tanju Özcan, 2023 yılında kısa süreliğine partiden ihraç edilmiş, daha sonra affedilerek yeniden CHP üyeliğine kabul edilmişti.