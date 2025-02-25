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Dışişleri Bakanı Fidan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev bir araya geldi

20:1525/02/2025, Salı
AA
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Bakan Fidan, makam odasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ağırladı.
Bakan Fidan, makam odasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ağırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın makam odasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
,
Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev
ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya geldi.



#Hikmet Hacıyev
#Azerbaycan
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan

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