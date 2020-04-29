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ANKARA AKTÜEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu artırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu artırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır" diyen Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Rabbimizin "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun" (Al-i İmran 104) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür."

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