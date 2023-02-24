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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'daki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ne ziyaret: Birlik beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

19:14 . 24/02/2023 Cuma
AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, afet bölgesi Hatay'daki temaslarının ardından Samandağ'a geçti.


Burada Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Erbaş'ı kiliseye gelişinde Samandağ Rum-Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş ile papazlar Abdullah Yumurta ve Mahir Yakupoğlu karşıladı.

Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız. Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.


Emektaş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Erbaş, daha sonra kilise bahçesindeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.



#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanı
#Hatay
1 saat önce
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'daki Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ne ziyaret: Birlik beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız
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