Gündem Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğanı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti
POLİTİKA

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti. Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
OYNAT 03:53
HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti.

Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video: İyi ki doğdun milletin adamı!
OYNAT 00:56
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video: İyi ki doğdun milletin adamı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı. AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, 'İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara.' ifadelerine yer verildi.


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