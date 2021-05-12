Diyarbakır Havalimanı Kavşağı’nda büyük çevre düzenlemesi

Diyarbakır Kültürü’nün bazı değerlerine havaalanı kavşağında maket olarak yer verilecek.Yerel görseller esas alınarak hazırlanan maketler, yerlerini almaya başladı.

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı; Diyarbakır’da başlayan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında düzenleniyor.

Diyarbakır’a gelecek misafirlerin ilk karşılaştığı alanda başlayan, Ocak ayında başlayan 170 bin metrekare çevre düzenlemesi kapsamında altyapı çalışmalarının önemli kısmı tamamlandı.

Tüm alana sulama ve drenaj sistemi yapıldı. Alan, ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikimine uygun hale getirildi.

27 farklı türde 3 bin 500 ağaç ve 55 bin çalı dikimi yapılan alana 120 bin metrekare çim serimi yapıldı. Sulama sisteminin sürekli çalışması için 350 ton kapasiteli 2 su deposu kuruldu. Devam eden çalışmalar kapsamında 20 bin çalı dikimi ve 50 bin metrekare ilave çim serimi ile kavşak daha da güzelleştirilecek.

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Kavşakta maketler de olacak

Diyarbakır Kültürü’nün bazı değerlerine havaalanı kavşağında maket olarak yer verilecek. Yerel görseller esas alınarak hazırlanan maketler, yerlerini almaya başladı. Diyarbakır Halay Ekibi, Karpuz ve Çocuk, Bakır İşleyen Usta, Kadayıfçı ve Hasır Bilezik maketleri yerlerine yerleştirildi.

170 dönümlük alana, Diyarbakır’ın tarımın ve hayvancılığın anavatanı olduğunu göstermek amacıyla tematik maketler de yerleştirilecek. Çalışmaların Temmuz ayında tamamlanması amaçlanıyor.