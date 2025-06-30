Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Dört gencin sır ölümü: İş yerindeki otomobilin çalışır vaziyette görülmesi şüpheleri artırdı

Dört gencin sır ölümü: İş yerindeki otomobilin çalışır vaziyette görülmesi şüpheleri artırdı

14:3730/06/2025, Monday
DHA
Sonraki haber
Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu.
Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Mersin'de kepenkleri indirilmiş bir oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedenleri bulundu. İş yerinde çalışır vaziyetteki otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri değerlendirilen gençlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dün gece saatlerinde Arda G.'ye (22) ait oto yıkama işletmesine giden polis ekipleri, kepenkleri kapalı iş yerinde otomobil sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.

Ekipler, 33 AZL 780 plakalı otomobilde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.'yi hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Mersin
#Kepenk
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri