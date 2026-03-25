Dört günde 2 bin 753 trafik kazası: Aşırı hız başrolde

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kazalara karışan araç türleri içinde otomobiller yüzde 62,6 ile ilk sırada yer aldı. Toplamda 2 bin 906 otomobil kazaya karışırken, motosiklet sayısı 891, kamyonet 580, kamyon 26, otobüs 59, minibüs ise 51 olarak kaydedildi. Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda sürücülere toplam 3 bin 115 kusur atfedildi. Bu kusurlar arasında hız ihlali 1466 ile ilk sırada yer aldı. Geçiş önceliğine uymama 496, şerit izleme ve dönüş kurallarına uymama 443, arkadan çarpma 328, kırmızı ışık ihlali 42 ve diğer nedenler 340 olarak kayıtlara geçti. Oransal olarak değerlendirildiğinde hız ihlali yüzde 47 ile en yüksek paya sahip olurken, geçiş önceliği ihlalleri yüzde 16, şerit ve dönüş kurallarına uymama yüzde 14 seviyesinde kaldı.