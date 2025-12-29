Dosyası ayrıldı: Erden Timur hakkında tutuklama talebi

Futbolda bahis-şike soruşturmasında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da aralarında yer aldığı 22 sanık için tutuklama, 3 sanık için de adli kontrol talep edildi. Timur'un dosyasının 'terörün finansmanı ve kara para aklama bürosuna' gönderildiği ifade edildi. Timur hakkındaki karar için, "Peker GYO ile yapılan yüksek tutarlı işlemler ile yasadışı bahis şüphesi bulunan kişilerle para trafiği ve MASAK raporu doğrultusunda suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı" iddiası gerekçe gösterildi.
'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadeleri alındı, 22 sanığa tutuklama istendi
Soruşturma kapsamında, Timur'un da aralarında yer aldığı 22 sanık için tutuklama, 3 sanık için de adli kontrol talep edildi.
Timur için istenen tutuklama kararının gerekçesi
Yapılan tespitlere göre, şüpheli Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024–2025 yılları arasında OKX TR adlı kripto varlık platformuna toplam 144 milyon 217 bin TL tutarında para transferi gerçekleştirildi. Söz konusu meblağın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu tutarın yaklaşık 1 milyon ABD doları karşılığındaki kısmının ise Akın Topal’ın yurt dışındaki kripto borsalarında bulunan hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
İncelemelerde ayrıca, Akın Topal ile şüphelinin kişisel hesapları arasında da karşılıklı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Şüpheli, ifadesinde Akın Topal’ın arkadaşı olduğunu ve aralarında borç alacak ilişkisi bulunduğunu beyan etti. Ancak yapılan işlemlerin mahiyeti, miktarı ve niteliği dikkate alındığında, bu para hareketlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Erden Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yaklaşık 155 milyon TL’lik işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Peker GYO ve şüpheli Erden Timur hakkında, Şahinler Grubu bağlantılı çok sayıda dolandırıcılık iddiasına ilişkin başvuru bulunduğu ve bu kapsamda devam eden soruşturmaların olduğu kaydedildi.
Savcılık, söz konusu gerekçelerle Erden Timur'un tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.