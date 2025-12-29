Dosyası ayrıldı: Erden Timur hakkında tutuklama talebi

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alındı, 22 sanığa tutuklama istendi

Soruşturma kapsamında, Timur'un da aralarında yer aldığı 22 sanık için tutuklama, 3 sanık için de adli kontrol talep edildi.

Timur'un dosyasının 'terörün finansmanı bürosuna' gönderildiği ifade edildi. Timur hakkındaki karar için 2024–2025 yılları arasında kripto varlık platformu üzerinden yapılan para transferleri gerekçe gösterildi.

Timur için istenen tutuklama kararının gerekçesi

Yapılan tespitlere göre, şüpheli Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024–2025 yılları arasında OKX TR adlı kripto varlık platformuna toplam 144 milyon 217 bin TL tutarında para transferi gerçekleştirildi. Söz konusu meblağın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu tutarın yaklaşık 1 milyon ABD doları karşılığındaki kısmının ise Akın Topal’ın yurt dışındaki kripto borsalarında bulunan hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

İncelemelerde ayrıca, Akın Topal ile şüphelinin kişisel hesapları arasında da karşılıklı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Şüpheli, ifadesinde Akın Topal’ın arkadaşı olduğunu ve aralarında borç alacak ilişkisi bulunduğunu beyan etti. Ancak yapılan işlemlerin mahiyeti, miktarı ve niteliği dikkate alındığında, bu para hareketlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Erden Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yaklaşık 155 milyon TL’lik işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Peker GYO ve şüpheli Erden Timur hakkında, Şahinler Grubu bağlantılı çok sayıda dolandırıcılık iddiasına ilişkin başvuru bulunduğu ve bu kapsamda devam eden soruşturmaların olduğu kaydedildi.

Timur'un banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, hakkında yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle, toplamda 1 milyon 309 bin 250 TL’ye varan para alışverişleri tespit edildi. Bu para transferlerinin, taşınmaz satışı ve kapora ödemesi gibi gösterilerek, yasadışı bahis gelirlerinin meşru yollardan elde edilmiş izlenimi verilmek suretiyle aklandığı değerlendirildi.

Savcılık değerlendirmesinde, Timur'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunduğu, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin dikkate alındığı ifade edildi. Mevcut delil durumu, MASAK raporu ve suçun yasada öngörülen ceza üst sınırı göz önünde bulundurularak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi ve devamı uyarınca tutuklama talep edildi.

Savcılık, söz konusu gerekçelerle Erden Timur'un tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.