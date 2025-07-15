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Sokak düğününe gelip havaya ateş açtı: 17 yaşındaki genci yaraladı

Sokak düğününe gelip havaya ateş açtı: 17 yaşındaki genci yaraladı

22:0215/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
IHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz şahsın kurusıkı tabancayla ateş açması sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz şahsın kurusıkı tabancayla ateş açması sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'da sokak düğününe katılan 17 yaşındaki T.T., kimliği belirsiz şahsın kurusıkı tabancayla yakından ateş etmesi sonucu yaralandı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş edilmesi sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 19.00 Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak düğününe katılan T.T. (17), henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kurusıkı tabir edilen tabancasıyla yakından ateş etmesi sonucu karnından yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.




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