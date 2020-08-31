​Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de haddini aşan Yunanistan’a rest çekti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.TSK’yı da içeriden çökertme girişimlerinin boşa çıkması milletimizin ordumuzu sahiplenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Kimi tarihçilerin dediği gibi ‘biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.’ Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.”

MÜCADELEDEN KAÇMAYIZ

“Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Geldiğimiz yer geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye’nin çıkarlarını koruma hususunda kararlılığını görmüştür. Biz mücadeleden kaçmayız, biz bu mücadelede şehitler gaziler vermekten çekinmeyiz.”

KABUL EDİYORLAR MI?

“Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz.”

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı

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AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK

“Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyorum. Dünya beşten büyüktür haykırışımla küresel bir uyanışa vesile olduğumuz bu süreç gümbür gümbür devam ediyor. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiyesi’ni miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Ağustos ayı tarihimizde zaferler ayı olarak yerini almıştır. Büyük Taarruz da Ağustos ayının milletimize bir hediyesidir. Fırat Kalkanı harekatımızı da dört yıl önce bir Ağustos ayında gerçekleştirdik. Tarihteki hiçbir zafer bir diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir öncekinin tamamlayıcısı, bir sonrakinin habercisidir.”

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OYNAT 00:00 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye şantaj diline boyun eğmeyecek

Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı,30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Büyük Zafer’in 98’inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı 30 Ağustos paylaşımı: Ya istiklal ya izmihlal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel paylaşımda bulundu. 30 Ağustos'un anlam ve önemini barındıran görüntüler içeren video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''30 Ağustos, “YA İSTİKLAL YA İZMİHLAL” tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır'' sözleriyle yayınlandı. BiP'te paylaş

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ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

DAHA GÜÇLÜ DAHA BAĞIMSIZ!

Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünde Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, güçlendirmek, muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.”

KÜLLİYEDE TÖREN

Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törene katılanlar Erdoğan’a tebriklerini iletti. Pandemi nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.

OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor. BiP'te paylaş

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Coşkuyla kutladık

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Erdoğan mesajında “Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi, bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz, nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de mavi vatandaki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerine yer verdi. İstanbul’da ayrıca Beyoğlu Belediyesi’nce hazırlanan “Başkumandan Büyük Taarruz’u Anlatıyor” başlıklı açık hava fotoğraf sergisi, Galata Köprüsü’nde açıldı.

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TÜM YURTTA AYNI COŞKU

Ankara’da TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı. TBMM’nin Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan birlikler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etti. Zafer Bayramı nedeniyle tüm illerde kutlamalar yapıldı.

GARDAŞTAN ANLAMLI VİDEO

Azerbaycanlı gençler de hazırladıkları video ile Zafer Bayramı’nı kutladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Diplomasi Gönüllüleri” üyesi gençler, Bakü’deki Türk Şehitliği, Atatürk Parkı, Atatürk Anıtı ile Ankara’daki Haydar Aliyev Anıtı önünde okuduğu şiirlerle video hazırladı. Videoda, Erdoğan’ın “Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz”, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Bugün Azerbaycan ve Türkiye dünya çapında kardeşlik ve dayanışma örneği sergiliyor” sözlerine yer verildi.

300 drone ile ışık gösterisi

Külliye üzerinde 300 dronla “30 Ağustos Zaferi” temalı ışık gösterisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe’de düzenlenen konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı. Konser sonrası İletişim Başkanlığı tarafından Külliye üzerinde 300 dronla “30 Ağustos Zaferi” temalı ışık gösterisi düzenlendi. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.

OYNAT 02:38 Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 300 İHA ile ışık gösterisi gerçekleştirildi. Göz kamaştırıcı görüntülere sahne olan gösteride gökyüzüne İHA'lar tarafından 30 Ağustos için 'Bir milletin zaferi' sözü eşliğinde Atatürk'ün silüeti çizildi. BiP'te paylaş

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Cevabı millet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli

Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli bayramlar üzerinden bölücülük yapanlara çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “30 Ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 98 yıl önce kazanılan bu zaferi biz de manasına uygun şekilde kutluyoruz.”

MALAZGİRT DE BİZİM DUMLUPINAR DA

“Anadolu’nun kapılarını bize açan Malazgirt’e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul’un fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür. 2200 yıllık devlet tarihimiz en büyük gurur ve güven kaynağımızdır. Hepsi birbirinin devamı olan devletlerimizi her kim diğerinin karşısına koyuyorsa bu milleti ve tarihini tanımıyor demektir.”

BU ÜLKEYLE BAĞINI KOPARMIŞ ZAVALLILAR

“Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır. Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun kardeşliğine kast etmektedir. İnsanlarımızı birbirlerine düşürmek isteyenler gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.”

“Sakarya’daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002’ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Bu milletin 60 senesini çaldılar. Son 18 senede hem kayıpları telafi etmenin hem de ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Ülkemizin savunma sanayiinde dışa bağımlığını yüzde 70’lerden yüzde 30’lar seviyesine getirdik.”

TERÖR ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMIYORUZ

“Bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Nerede saklanırsa saklansınlar teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz. Şu gerçeği de asla unutmuyoruz, başarımızı daim kılmamız çıtayı sürekli yukarı taşımamıza bağlıdır. Savunma sanayii sürekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren bir sektördür. Savunma sanayii alanında koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz. Bu konuda sektörümüzden azami hassasiyet bekliyorum.”

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesi'ne geldi. 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterini imzaladı. Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen toplantıda yetkililerden yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni inceledi. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.

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OYNAT 02:08 "1950'de ilk uçak fabrikamıza kilit vuranlarla, bugün savunma sanayiinde attığımız adımları eleştirenler aynı sığ zihniyet" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde önemli, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla, bugün savunma sanayiinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler, aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Artık uzay ligindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'da yapılan çalışmaları inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Atmaca roketini inşallah yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Atmaca’nın geliştirilmesinde emeği olan Savunma Sanayii Başkanlığımızı ve Roketsan’ı tebrik ediyorum. Mikro uydu fırlatma projesi en kritik çalışmalar arsında yer alıyor. Bu proje ile 100 kg ve altındaki mikro uydularımızı alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz” dedi.

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MÜJDEYİ VERDİ

Erdoğan şöyle devam etti: “Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum.Türkiye’yi savunma sanayinde bir üst lige taşıyan tüm projelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

OYNAT 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, 'Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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En büyük ilham kaynağımız

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır” ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, Twitter’dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. “Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere millete bu muazzam zaferi yaşatan kahraman Türk ordusunu rahmetle ve şükranla andığını” belirten Emine Erdoğan, “Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” paylaşımında bulundu.

HAYAT Emine Erdoğan mutfağa girdi: Takipçilerine pekmezli aşure tarifi verdi

Kararlıyız

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Devlet Mezarlığı Şeref Defteri’ni imzalayan Akar, deftere şunları yazdı: “Vatanımızı, milli ve manevi değerlerimizi korumak için sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler için daima en büyük ilham kaynağı olacaktır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir.”

GÜNDEM Burada kabadayılık sökmez

Mehmetçik’ten zafere özel klip

Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla video klip hazırladı. MSB’nin Twitter hesabından paylaşılan klipte “Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)” ile şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi” dizeleri ve Ekrem Şama’ya ait “Bu Bayrak” eserleri rap tarzında seslendiriliyor.

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Diriliş fermanı