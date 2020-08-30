Milli Savunma Bakanı Akar: TSK buna muktedirdir Bakan Akar: TSK vatanımızı, milletimizi, milli, manevi değerlerimizi korumakta azimlidir, kararlıdır, buna muktedirdir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir" dedi.

Haber Merkezi 30 Ağustos 2020, 14:01 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2020, 14:27 AA